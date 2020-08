 El Festival Internacional de Ballet de Miami se realizará de manera virtual

"Por primera vez, todas las actuaciones y eventos del Festival se retransmitirán de forma virtual. ¡El público ahora tendrá la oportunidad de ver las actuaciones de las compañías invitadas directamente desde casa", dijo en un comunicado Eriberto Jiménez, director artístico del evento, que este año alcanza su vigésimo quinta edición.

Con la participación de compañías de Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Estonia, Italia, Filipinas, Eslovenia, Suiza y Estados Unidos, el Festival, que comienza el próximo 15 de agosto y termina el 13 de septiembre, ofrecerá 20 presentaciones pregrabadas de compañías invitadas.

Además, habrá tres galas "en vivo" directamente desde los teatros sin público, según el comunicado.

Jiménez, bailarín y coreógrafo de origen colombiano, instó al público a colaborar con el proyecto "Support the Arts!" (Apoya a las artes), una recaudación de fondos creada "para ayudar a la comunidad de baile debido a la cancelación de eventos y la incertidumbre de cuándo se abrirán los teatros nuevamente".

Para tal efecto, se dirige a los interesados a la web PLAY.ticketmundo.com, donde se puede adquirir un "boleto" por 10 dólares que permite 24 horas de acceso para ver la actuación que se elija.

"Todos los fondos recaudados (...) irán directamente a las empresas participantes. Su generoso apoyo y donaciones nos ayudarán a mantener vivas las artes", aseguró Jiménez.

Entrevistas

Esta edición también transmitirá entrevistas con directores y artistas, películas de danza, exhibición de bellas artes del archivo IBFM, así como presentaciones de libros de danza y clases magistrales gratis a través de la página de Facebook del IBFM.

Entre los ballets que se podrán ver previo abono, hay dos versiones de "Carmen", una es la conocida coreografía del cubano Alberto Alonso, a cargo del Cuban Classical Ballet of Miami, y otra por la compañía suiza Octavio de la Roza & Alma Dance Project.

También en esta sección se podrá disfrutar de una de las coreografías más conocidas de la danza clásica, "Coppelia", a cargo del Estonian National Ballet, entre muchos otros títulos.

Cierre

El Festival cierra con tres presentaciones "en vivo" y sin público desde el coliseo Fillmore Miami Beach Jackie Gleason Theatre, con bailarines principales invitados de compañías nacionales de ballet y danza contemporánea, según el comunicado.

También se entregará el galardón "A Life for Dance" (Premio a la trayectoria) en honor a Daniel Lewis, bailarín, maestro de renombre internacional, coreógrafo, autor y decano de danza fundador de la Miami New World School of the Arts, indica el Festival.

El 13 de septiembre "baja el telón" con la Gala de Clausura del Festival, donde intervendrán todas las compañías en un programa diferente, según la organización.

Las "entradas" para las transmisiones "en vivo" del evento final están disponibles en la web internationalballetfestival.org.

El fundador y director artístico del Ballet Clásico de Miami, Pedro Pablo Peña (1944-2018) fue también el creador del Festival Internacional de Ballet de Miami en 1993. EFE

EB