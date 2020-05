 El Doodle del #7may te invita a jugar al ritmo del Hip Hop

Por este motivo creó un especial que ya hoy tiene su novena edición. Ha decidido, mediante doodles, dar acceso a diseños animados de años anteriores para que sus usuarios puedan jugar con ellos.

"Mientras que el Covid-19 continúa impactando a las comunidades, las personas y las familias de todo el mundo deben pasar más tiempo en casa. Por esta razón, lanzan en el noveno día este Doodle que forma parte de una #GoogleDoodle serie.

La compañía motiva a sus usuarios a través del siguiente mensaje:

¡Hoy, anímate con ritmos legendarios y prueba nuestro juego Doodle 2017 para celebrar el nacimiento del Hip Hop!

Informe21/LJ

It’s day 9 of our throwback #GoogleDoodle series...



Today, boogie down with legendary beats & take our 2017 Doodle game celebrating the birth of Hip Hop for a spin! #GoogleDoodle → https://t.co/sM4kky8Opq pic.twitter.com/Dct0hGa1ON

— Google Doodles (@GoogleDoodles) May 7, 2020