 El corto colombiano "Hijo de Sodoma" competirá por la Palma de Oro de Cannes

Montoya, nacido en 1992 en Medellín, se graduó en Comunicación Audiovisual en la universidad de su ciudad y es el fundador de la productora Desvío Visual.

"Hijo de Sodoma" está coproducido por Argentina y Colombia y dura 15 minutos, detalló el certamen.

El comité de selección recibió este año 3.810 producciones de 137 países, frente a las 4.240 del año pasado. Su listado final está compuesto de once cortos de 12 países, que suman en total dos horas y 24 minutos.

Cortometrajes

La competición de los cortometrajes, al término de la cual se entregará la Palma de Oro de esa categoría, tendrá lugar "el próximo otoño" en el Palacio de Festivales de Cannes.

"La fecha del acto y la composición del jurado se desvelarán próximamente", añadió el certamen. La edición de mayo se anuló por la pandemia de coronavirus y este año no habrá competición para los largometrajes seleccionados, medio centenar, sino un sello que los ayudará para la promoción en su estreno.

Entre otros de los cortos escogidos están el británico "Sudden Light", de Sophie Littman; el francés "Camille sans contact", de Paul Nouhet; el belga "Stephanie", de Leonardo Van Dijl; o el estadounidense "David", de Zachary Woods. El comité de selección estuvo compuesto de seis mujeres y cinco hombres.

El año pasado, la Palma de Oro al mejor cortometraje fue atribuida al griego Vasilis Kekatos por "The distance between us and the sky", con un jurado presidido por la directora y guionista francesa Claire Denis. EFE

EB