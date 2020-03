 El cantante venezolano Lion Lázaro reveló que dio positivo por COVID-19 (Video)

View this post on Instagram

Buenas noches, a todas las personas que me escriben para saber porque estoy tan perdido de las RRSS pues les informo que, desde hace unos días estoy presentando síntomas que se asemejan al #covid_19 : quebranto, tos (leve), malestar general, dolor de cabeza etc. hoy me hice la prueba para descartar que sea el virus, mañana les informaré de dicho resultado. Si presentas síntomas como los que mencione anteriormente pues comunícate rápido al 0800-COVID19. por favor quédense en sus casas, esto no es un tema político, ni cultural ni religioso es un tema de Conciencia. No Sean irresponsables saliendo, Nosotros los jóvenes podemos curarnos rápido pero las personas de 3ra edad son muy vulnerables a dicho virus, no pretendo hacer show solo les comunico un poco más de lo que me está pasando a mi y esta pasando en el mundo... #quedateencasa #coronavirus #venezuela #covid #juventus