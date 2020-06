 El actor Ansel Elgort, de "West Side Story", niega las acusaciones de asalto sexual

El actor neoyorquino Ansel Elgort, conocido por la cinta "The Fault in Our Stars" y por su próximo papel protagonista en el "West Side Story" de Steven Spielberg, negó rotundamente haber asaltado sexualmente a una joven de 17 años en 2014, como afirmó en las redes sociales el pasado viernes una usuaria identificada como Gabby.