 Dudamel y Residente se unen para actuar en un mismo escenario (Video)

Repost from @laphil: Bravo, Gustavo! We are thrilled to announce that Gustavo Dudamel will continue as the LA Phil’s Music & Artistic Director through our 2025/26 season. “I am full of expectation and energy as we open the next chapter of our artistic partnership…” - Gustavo Dudamel⁠ ⁠ For more information, visit our link in bio. ⁠ ⁠ ¡Bravo, Gustavo! Estamos encantados de anunciar que Gustavo continuará como Director Musical y Artístico del LA Phil durante nuestra temporada 2025/26. "Estoy lleno de expectativas y energía al abrir el próximo capítulo de nuestra asociación artística ..." - Gustavo Dudamel⁠ ⁠ Para más información visite nuestro enlace en perfil⁠ ⁠