 Disney finalmente aplaza el estreno de “Mulan” en todo el mundo

A pesar de que la alarma por el coronavirus ya existía y de que los cines en países clave como Japón y China permanecen clausurados, hasta ahora Disney mantenía el estreno de la nueva "Mulan" en EE.UU., Europa y Latinoamérica, e incluso celebró un evento multitudinario en Hollywood el pasado lunes, donde presentó la película.

Ahora, este jueves, la gran "premiere" celebrada quedó como una anécdota, al paralizarse la promoción de la película, cuyo estreno estaba fijado para el 27 de marzo y ahora deberá buscar un nuevo día a finales de año, aún sin concretar.

La película es una nueva versión del clásico de animación con actores y escenarios reales, dirigida por la cineasta Niki Caro.

Esta versión ha contado con uno de los mayores presupuestos de la factoría de Mickey Mouse para las readaptaciones de clásicos, que ha superado los 250 millones de dólares, siguiendo la estrategia que Disney ha aplicado ya con "The Lion King", "Aladdin" y "Dumbo".

En el evento del pasado lunes, a pesar de la alerta por el coronavirus, tanto las estrellas como el público invitado mantuvieron la normalidad y apenas pudo observarse a algún asistente con mascarilla.

De hecho, y relacionado con el coronavirus, la protagonista de la cinta, Liu Yifei, dijo que su abuela aún vivía en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la infección.

Por su parte, Disney también pausará los estrenos de "New Mutants", y "Antlers", producida por el mexicano Guillermo del Toro.

Asimismo, "Fast & Furious" ha decidido aplazar el estreno de su novena entrega, prevista para llegar a los cines el próximo mes de mayo y que ahora no se lanzará hasta el 21 de abril de 2021.

El primer estudio en cancelar un estreno fue la MGM con "No Time To Die", la nueva entrega de James Bond, que iba a pisar los cines en abril y ahora no llegará hasta noviembre.

El miércoles la Organización Mundial de la Salud aseguró que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

La organización de Naciones Unidas había alertado esta semana que se han registrado cerca de 110.00 casos confirmados de coronavirus en el mundo.

