 Denuncian a Richard Linares y Vanessa Senior por cyberacoso y cyberbullying

La tarde de este domingo, una bióloga denunció al entrenador Richard Linares y la influencer Vanessa Senior de cyberacoso y cyberbullying, luego que criticara el trato que Linares le daba a sus guacamayas.

“Richard Linares dando muy mal ejemplo y mensajes a sus seguidor. La fauna silvestre no es mascota”, denunció la bióloga de nombre Diana Liz Duque, el 6 de febrero de este 2020.

Abro hilo con caso de #cyberacoso #cyberbullying, hostigamiento, odio e insultos de miles de fans d Richard Linares @LinaresRichard y Vanessa Senior a mi persona hasta lograr cerraran mi cuenta d fotografía en @instagram @DouglasRicoVzla CICPC Irrael Polar Caracas @sosanimalvzla pic.twitter.com/sSjTZg24gS — Diana Liz Duque (@Lizduquesa) February 16, 2020

Ante esta denuncia, Duque publicó en su cuenta de twitter que el entrenador comenzó a promover el odio a sus seguidores con “la información que puso de que yo le quería quitar sus guacamayas”.

“(Sus seguidores) llegaron por miles a escribir toda clase de insultos y burlas en mi IG, incluida una del señor Linares, y burlas sobre mi aspecto físico, en IG yo no había publicado nada sobre eso”, dijo Duque y agregó que a la promoción se unió la influencer Vanessa Senior.

Incluso Vanessa Senior se unió al #cyberbullying @instagram y promovió en su historia el acoso hacia mi IG, me insultaron en privado y en mis fotos miles personas donde sus perfiles decían amar a Dios, amar a Venezuela, emprendedores, modelos, médicos, gente llena de odio pic.twitter.com/RAXlyoEkHp — Diana Liz Duque (@Lizduquesa) February 16, 2020

En la demanda la bióloga agregó que había sido ignorada por Linares, cuando intentó contactarlo previo al momento de realizar la denuncia sobre el trato a sus animales.

En este sentido, criticó que luego de hacerlo público éste no se pusiera en contacto con ella para “defenderse con argumentos o hacer un comunicado público” sino que, “se dedicó a publicar foto con mi cara, nombre y link hacia mi cuenta de instagram”.

Ya lo había contactado especialistas en aves, sin éxito ya q borraba los comentarios, al ver mi post Richard Linares en lugar de contactarme, defenderse con argumentos o hacer un comunicado publico, se dedico a publicar foto con mi cara, nombre y link hacia mi cuenta instagram pic.twitter.com/sxNH7Nbe1k — Diana Liz Duque (@Lizduquesa) February 16, 2020

Cabe destacar que Linares en su cuenta de Instagram, aseguró que esta en contra de la compra de aves y aclaró que “estas aves llegaron a mis manos porque agentes del orden público me las donaron para que no muriesen. Yo no las pedí ni las robé”.

Asimismo, le había advertido a Duque que no iba a permitir que le quitaran sus guacamayas por la campaña que estaba promoviendo.

Posterior a este mensaje, la bióloga quien dirige un proyecto para la protección y conservación de Caparo un bosque en el estado Barinas, mostró los mensajes e insultos que comenzó a recibir de los seguidores de la inflencer Vanessa Senior y Richard Linares.

Ante la cantidad de mensajes, se conoció que la cuenta de Instagram de Diana Liz Duque fue cerrada.

Y no le da pena seguir cayendo bajo a pesar de toda esta evidencia, así es Richard Linares pic.twitter.com/bUsME6qz60 — Diana Liz Duque (@Lizduquesa) February 16, 2020

Con información de NTN24

EB