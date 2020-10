"Las dos tenemos objetivos similares con nuestras carreras, uno de ellos es apoyar proyectos femeninos. Otro es sentir orgullo por lo que le ofrecemos al público y responder a lo que quieren los fans, pero desde nuestra esencia", dijo Danna Paola al hablar de su decisión de colaborar con Isabela Merced.

"Yo he sido fan de Isabela desde su trabajo en Hollywood y me encanta colaborar con ella en su aventura musical, en especial porque las mujeres estamos demostrando la fuerza que tenemos cuando trabajamos juntas", agregó la artista mexicana, quien resaltó que además las une el que las dos lograron éxito como actrices y ahora se dedican a la música con acento en el pop.

"Nuestra música en general es parte de este movimiento de fusión pop, un género que estaba un poco relegado", indicó la artista.

Danna Paola le ha dado una gran fuerza a su carrera musical, con una decena de lanzamientos en lo que va de año, después de que decidiera no participar en la cuarta temporada de la serie de Netflix "Élite". Su compañera protagonizó "Dora la exploradora y la ciudad perdida" y ha participado en varias películas como "Sicario 2" con Benicio del Toro.

"Cada quien tiene su historia, la nuestra se encontró porque tenemos muchas cosas en común, comenzando por la gente tan maravillosa con la que hemos trabajado", indicó Merced, quien mencionó a estrellas como el cineasta, productor y actor mexicano Eugenio Derbez y el cantautor y presentador colombiano Sebastián Yatra.

Derbez trabajó con ambas artistas en momentos importantes de su carrera. En sus comienzos, Danna Paola fue parte de la serie más exitosa del mexicano "La familia P. Luche". Por su parte, Isabela Merced compartió con él la película de "Dora la exploradora", en la que Derbez no solo fue parte del elenco, sino productor ejecutivo.

Este viernes Danna Paola y Yatra sacaron la versión acústica de su éxito "No bailes sola", mientras que la canción "My only one", de Isabela Merced con el artista colombiano forma parte de la banda sonora de la telenovela "Dulce ambición", que le ha dado el primer lugar en las mediciones de audiencia a la cadena Univision en el horario estelar nocturno.

Amenaza Cuádruple

En "Don't Go", las artistas rescatan el que son completamente bilingües, algo que "nos da una gran ventaja en la gran ola de artistas de la nueva generación", indicó Isabela Merced.

En Estados Unidos se les llama a los artistas que han tenido éxito en el canto, el baile y en la actuación "triple threat" (Amenaza triple) y las chicas se rieron al decir que, gracias a su español, "somos una amenaza cuádruple".

Estos cuatro aspectos los destacan en el video de la canción, que es una colorida producción, llena de exuberancia y energía, a pesar de que "discutimos todo por whatsapp y fue hecho todo a distancia", reconocieron.EFE

