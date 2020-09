 Dani “El del flow” y Sixto Rein se juntan en “Se activó remix”

“Se activó remix” fue escrito por los mismos intérpretes, lo produjo Manolo de Freitas; la mezcla y masterización estuvieron a cargo Talio Sánchez y se grabó en Tonada Estudio 13 (Caracas). El mismo cuenta con un video liryc realizado por Creative Studio el cual ya está disponible en el canal de YouTube de Sixto Rein.

Dani “El del flow” siempre pensó en Sixto para hacer esta versión del tema y al plantearle la idea el “Original Boy” no dudó ni por un instante debido al gran cariño y respeto que le tiene a Dani, además para nadie es un secreto lo importante que es para él apoyar al talento emergente.

“En el momento en que Sixto y su manager Luz Kelly Pinto (@luz­­_kelly) aceptan hacer el remix de ‘Se Activó’ una sensación muy poderosa despertó en mí. Por un lado estaba la felicidad y la emoción de cantar junto a un artista que admiro, respeto y he oído por mucho tiempo, y por el otro, el honor y la experiencia que estaba a punto de adquirir”, contó Dani alegando que: “Cuando llegó el día de la grabación no podía creer que estaba a punto de entrar a cabina con el ‘Original Boy’, y hoy, que ya el tema está en la calle a veces ni me lo creo”.

“En ocasiones grabamos temas sin saber que están destinados para momentos especiales. Este remix lo grabamos hace más de un año, pero estoy seguro que este ha sido el mejor momento para dejarlo salir porque necesitamos activarnos viendo el mundo con otra energía, con otro color, con otro sabor.

Por último quiero agradecer a Sixto y a su manager por demostrar una vez más que a través de la inclusión se pueden romper paradigmas”, dijo Dani “El del flow” para finalizar.

“Se activó remix” fue lanzado la noche de ayer y en los próximos días estará disponible en todas las plataformas digitales. NP

YS