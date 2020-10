 Charlotte Hope lamenta que su papel de Catalina de Aragón tenga fin

"Siento que Catalina está en mí. Es parte de mi sangre y me siento muy afortunada de haber contado su historia por más tiempo de lo que esperaba", confesó la actriz.

"Cuando terminé la primera temporada sufrí porque pensaba que la tenía que dejar atrás. Recibir la noticia de una segunda temporada fue maravillosa...", reveló Hope, también muy conocida por su papel de Myranda en la serie "Juego de tronos".

Durante una videollamada, en la que Hope pareció estar aun procesando su "duelo" por haberse despedido "del mejor personaje que he hecho", la actriz británica expresó que "podría haber seguido haciéndolo por el resto de mi vida", pues siente que aun tenía mucho más para dar.

La serie, que comenzó a transmitir la cadena Starz el año pasado, es la tercera entrega de las producciones basadas en los libros de la autora británica Philippa Gregory, "La reina blanca", "La princesa blanca" y "La princesa española".

La trilogía cuenta la historia de Inglaterra desde el punto de vista de las mujeres de Enrique VII y Enrique VIII.

Las dos primeras series tuvieron solo una temporada, pero "The Spanish Princess" (La princesa española) tuvo tanto éxito que ya Starz estrena la segunda temporada el próximo sábado 10 de octubre.

Los espectadores de la primera temporada se despidieron de Catalina, cuando quedó confirmado que Enrique se convertiría en Enrique VIII, un personaje interpretado por el actor irlandés Ruairi O’Connor.

Estaba la duda de si ella seguía siendo virgen, aunque había estado casada con el fallecido príncipe Arturo. También si él había tenido relaciones con la hermana de ella.

Esta tensión melodramática ha sido parte de las críticas a la serie, que trata de equilibrar el lado fuerte y guerrero de Catalina con la imagen de una mujer muy religiosa.

"Los guionistas han trabajado mucho para fusionar la idea que el público británico tiene de ella con la visión que tienen en España y lo que Gregory presentó en su libro de ficción histórica", explicó Hope.

Figura feminista

Sin embargo, Hope considera que parte de la popularidad de la serie viene justamente de esa dicotomía, porque "hemos logrado crear a una Catalina que refleja su verdadero espíritu y que destaca las partes más admirables de quién era".

Como ejemplo, menciona el hecho de que Catalina de Aragón era una mujer increíblemente educada para su época; fue una de las primeras, sino la primera, diplomática de alto nivel de la Historia, y hasta comandó hombres en batalla.

De hecho, la escena favorita de Hope en la segunda temporada es cuando una Catalina embarazada -usando una armadura especial para acomodar la barriga- sale cabalgando y dando órdenes.

"Fue una de las últimas escenas que filmamos y me encantó como todo el equipo quedó encantado con la armadura, que habíamos mantenido en secreto", reveló.

Hope celebra además que Catalina de Aragón "puede ser un gran ejemplo para las chicas hoy en día".

"Parece mentira que tantos siglos después sigan habiendo tan pocos ejemplos de mujeres líderes en la política. Aun más increíble es que el público hasta ahora solo conociera a Catalina a través de su relación con Enrique.´La princesa española´ ha traído al frente a una mujer que merecería ser objeto no solo de una serie, sino de muchas", subrayó.

Abortos espontáneos y mucho dolor

La segunda temporada tendrá ocho episodios, que describirán la vida de Catalina desde que se convirtió en reina de Inglaterra hasta su separación de Enrique VIII.

"Lo que pasó esa pobre mujer me afectó. En particular los abortos espontáneos. Nosotros no incluimos tantos como ella sufrió de verdad, pero fue desgarrador", confesó la artista de 28 años.

"Los historiadores han registrado que Catalina tuvo seis embarazos, de que al menos dos llegaron a término, pero sus hijos murieron poco después del parto.

La única descendiente de Catalina de Aragón fue María, la hija mayor de Enrique VIII, quien llegó a ser reina de Inglaterra.

Catalina de Aragón, hija de la Reina Isabel y el Rey Fernando, quienes gobernaban España en la primera etapa de la conquista de América, fue repudiada por su marido por no haberle dado un hijo varón.

La negativa de la Iglesia Católica de anular su matrimonio propició la creación de la Iglesia Anglicana.

Hope considera que la vida y la influencia de "La princesa española" no solo daba para dos temporadas, sino para muchas series. "Fue una mujer maravillosa", subrayó. EFE

YS