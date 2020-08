 Cerdos salvan a un pez empujándolo al agua y la grabación se vuelve viral

En la grabación se puede observar cómo varios cerdos se acercan a un pez, que está en el suelo, y empiezan a empujarlo hacia un estanque. "El acto más pequeño de bondad vale más que la mayor intención", escribió Susanta Nanda acompañando las imágenes.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020