 Carmen Julia Álvarez recuerda a Daniel Alvarado con fotos inéditas del actor

Creo que en medio de tanta tristeza, te tenía que regalar hoy día de tu cumpleaños, estos momentos con tu papi que siempre te amó. Por que aunque es muy difícil, hay que recordarlo así! Un gran ser humano ! Excelente padre y amigo de sus hijos! Siempre fuiste su Luison de papi! Hueso! @luisalvaradopostres Sabes que aquí estamos y te amamos. Dios te bendiga hijo!