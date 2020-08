 Camila Canabal y sus hijas padecen coronavirus

View this post on Instagram

Mi gente amada! Ayer nos hicimos el Test del Coronavirus porque estuvimos en contacto con alguien que resultó positivo, aunque nos sentíamos perfectamente bien era el deber ser para descartar y sobre todo para proteger a todos a nuestro alrededor. Anoche llegaron nuestros resultados y las tres estamos positivas, solo mi esposo quedó libre pero las 3 estamos bien , nos sentimos muy bien y en unos días estaremos sanas, Dios a cargo. Por ahora y hasta nuevo aviso , 2, 3, 4 semanas o las que toque , estaremos aislados en casa hasta que le ganemos la pelea a este virus y podamos volver a salir. Mientras tanto, mente positiva, agua, buena alimentación y la mejor actitud!!! Nos vemos en mis stories, espero poder seguir trabajando desde casa como he hecho en estos últimos 4 meses de mi vida. Los punticos serán INFINITOS ........... #nomedenconeldeito Gracias por acompañarme en el camino y por los bonitos deseos que siempre nos han regalado! Dios al mando #amen