 Camila Cabello presenta su nuevo video “My Oh My” junto a DaBaby

El video cuenta la historia de amor entre una cantante y un director de cine. En el material se muestra a la cantante con un atuendo y peluca muy al estilo de Marilyn Monroe.

De acuerdo a Ntdiario el video fue dirigido por Dave Meyers y se reproduce a partir de las imágenes del viejo Hollywood. My Oh My fue parte del álbum más reciente de Cabello, Romance.

Informe21 / MV