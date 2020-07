 Brad Pitt rodará “Bullet Train” con David Leitch, director de “Deadpool 2”

El filme, que será desarrollado por el estudio Sony Pictures, contará con un guion de Zak Olkewicz bajo la supervisión del propio Leitch, que en los últimos tiempos ha sorprendido a Hollywood con cintas tan exitosas como "Atomic Blonde", "Deadpool 2" o "Hobbs and Shaw", cinta escindida del universo "Fast and Furious".

"Bullet Train" se basa en la novela japonesa "Maria Beetle", escrita por Kotaro Isaka, cuyos representantes legales ejercerán como productores en el proyecto. En la novela, cinco asesinos descubren que deben llevar a cabo sus respectivos cometidos en el mismo tren bala en el que viajan.

Sony anunció recientemente que también está desarrollando "One Punch Man", otro proyecto basado en un popular manga japonés en el que confían para crear una saga de películas.

Brad Pitt, que apareció el año pasado en la cinta de ciencia ficción "Ad Astra", venía valorando con calma sus opciones tras ganar el Óscar al mejor actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood", donde interpretaba, precisamente, a un especialista en escenas de riesgo.

El intérprete, además, tiene pendiente el rodaje de "Babylon", donde será dirigido por Damien Chazelle, pero ese rodaje se ha pospuesto hasta 2021.

Sony espera que "Bullet Train" pueda rodarse a finales de año.

El proyecto cuenta también con Antoine Fuqua como productor, otro especialista del género gracias a títulos como "Training Day", "The Equalizer" o "The Magnificent Seven".

Leitch y su socio habitual, Chad Stahelski, son expertos en artes marciales y dieron sus primeros pasos en la industria haciendo de "dobles" de Keanu Reeves en "The Matrix".

"Han apostado por rodar tomas más largas y hacer menos cortes. De esa manera, ves con mejor perspectiva y en su integridad las secuencias de peleas. La acción, así, explota delante del espectador", dijo Reeves a Efe en 2014 sobre el trabajo de ambos.

