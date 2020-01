 Baby Model Venezuela coronó talento infantil y juvenil

Bajo la animación de Jhon Bermúdez , en el marco de una amena velada musical, se designaron los ganadores entre quienes se encuentran, por la categoría Mini: Yelizmar González, Mini Earth; Saisha Romero, Mini International; Isabella Beltrán, Mini Continental y Anastacia García como Mini Venezuela Mundo.

En la categoría Little, se alzaron con el triunfo: Flavia Chacón, Little Earth; Antonella Iberluccea, Little International; Sofía Hernández, Little Continental y Gisell Duarte, como Little Venezuela Mundo.

Ahora bien, los jovencitos que obtuvieron la bufanda en la categoría Míster fueron: Carlo Polisano, Mister Earth; Jonathan Diaz, Mister International; Alejandro Cárdenas, Mister Continental y Armando Álviárez, Míster Venezuela Mundo.

Las niñas ganadoras en la categoría Pre - Teen, fueron: Vanemar Rodríguez, Pre -Teen Earth; Yuliani García, Pre - Teen International; Silvana Ragonne, Pre- Teen Continental; Paola Caballero, Pre- Teen Venezuela Mundo.

Por su parte, también fueron elegidos en la categoría Mister Kids: Eluis Cuenta, como Mister Kids Internacional; Santiago Gomes, Mister Kids Continental y Micheli Mendoza, Mister Kids Venezuela Mundo.

Asimismo, por último, en la categoría Baby se titularon las niñas: Céline Chaya, Baby Earth; Monserrat Cordero, Baby International; Daniela De Nóbrega, Baby Continental y Madison Romero, Baby Venezuela Mundo.

Los triunfadores de esta edición del concurso fungirán como imagen de la Agencia de Modelos, en diferentes campañas publicitarias, que promueve el Baby Model Venezuela , durante un año, a la par de representar a nuestro país en prestigiosos certámenes internacionales. Así como también se hicieron acreedores de obsequios por parte de las marcas patrocinantes.

El grupo de danza “Fusión Urbana” protagonizó los diferentes números musicales que dieron vida al evento, entusiasmando y haciendo bailar a los presentes.

Vale destacar que el Baby Model Venezuela, fue creado hace 10 años, como una competencia que involucra a los padres y representantes en el proceso de preparación de los concursantes, pues les acompañan en el entrenamiento, durante las diferentes clases de oratoria y pasarela, entre otras disciplinas, previas a la elección, actividades que disfrutan integrándose en un equipo de trabajo, que brinda un aprendizaje, y que contribuye al desarrollo de los pequeñines. Así como su impulso en los medios de comunicación y desfiles de moda.

El certamen es promovido por la Organización Miss América Latina C. A, números de contacto son: 04141624284. Y a fin de seguir de cerca sus diferentes actividades, vía on line, favor acceder a sus redes sociales: Instagram: @babymodelvzla; @minivenezuelamundo, y su exclusivo canal en YouTube: Miss America Latina Venezuela. NP

IR