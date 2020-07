 Así se despiden en las redes de Daniel Alvarado

View this post on Instagram

Daniel Alvarado, por siempre el negrito fullero que deja a los venezolanos su inconfundible voz y un incalculable legado como primer actor. . . En el video, podemos ver a Alvarado cantando una gaita emblemática y que popularizó con Cardenales del Éxito. A su lado, el sonero del mundo, @oscardleon . #ElVenezolanoCR #panama #danielalvarado #negritofulleroAlexCaracas69 en @youtube