 Arnold Schwarzenegger: Escuchen a los expertos, ignoren a los imbéciles

Scharzenegger, estrella de Hollywood y exalcalde de California, grabó un video junto a sus mascotas Whisky y Lulu (una burrita y un poni respectivamente).

Mientras los alimentaba con zanahorias, "Terminator" dice que no es momento para salir a restaurantes ni a reuniones.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020