 Aquí tienen un par de nuevos avances de la segunda temporada de The Mandalorian

¿Están listos para disfrutar de la segunda temporada de The Mandalorian? Si bien aún falta para el esperado estreno del nuevo ciclo de la serie, durante esta semana Disney dio a conocer dos nuevos clips para aliviar un poco esa espera.

Como podrán ver a continuación, estos nuevos adelanto de The Mandalorian son bastante breves, sin embargo, incluyen un par de escenas nuevas con Din Djarin en el desierto y personajes como Cara Dune y Greef Karga. Pero claro, aún no hay vistazos a los personajes que debutarán durante esta temporada y varios momentos de estos adelantos ya habían sido anticipados con anterioridad.

“Wherever I go, he goes." Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus.

— The Mandalorian (@themandalorian) October 12, 2020