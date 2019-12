 Anitta se emociona al conocer a Mariah Carey, su gran ídolo

"Me crucé con la razón por la cual siempre quise ser artista y cambié mi vida. Qué sensación loca, qué regalo de Navidad. No necesito nada más", afirmó Anitta en un mensaje que acompañó con un vídeo del momento junto con la diva estadounidense.

"Ya comenté un millón de veces mi pasión e idolatría por ella. Nunca tuve dinero para seguirla como la gran fan que soy (cuando conseguí dinero, lo que no tenía era tiempo). Traje a mi familia para mi lugar favorito. Pasamos todas las noches cantando sus músicas. Y, de repente, el destinó nos puso en el mismo lugar", explicó.

Anitta destacó que Mariah Carey es su "reina número uno", una "diva", para terminar su mensaje con un "te quiero".

En el vídeo que ambas compartieron en sus perfiles de Instagram, la intérprete de temas como "Without You", "Honey" o "All I want for Christmas is you" dijo que estaba "feliz" de haberse encontrado con la cantante suramericana en Aspen, en plenas navidades.

"No entiendo el portugués, pero te quiero", dijo mientras agarraba la mano de una emocionada Anitta, la actual reina del pop en Brasil.

La brasileña de 26 años disfruta de unos días de vacaciones en Aspen, donde ha podido disfrutar de las famosas pistas de esquí, según ha publicado ella misma en sus redes sociales.

Es una de las artistas más populares en YouTube, donde sus seguidores se cuentan por millones, y ha colaborado en los últimos años con estrellas mundiales de la talla de Madonna, Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Ozuna o J Balvin.

Esta semana, Mariah Carey alcanzó nuevamente el primer puesto de la lista de sencillos más vendidos en Estados Unidos que publica la revista musical Billboard con "All I want for Christmas is you", veinticinco años después de su lanzamiento.

La exitosa canción navideña es su decimonoveno número 1 en "The Hot 100" de Billboard, lugar que ha ocupado anteriormente con canciones como "Always be my baby", "Hero" o "Touch my body", que fue el último con el que alcanzó la cima hace once años. EFE

