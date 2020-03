 Amor en tiempos de coronavirus, la historia de Jeremy Cohen

Aunque el coronavirus -por suerte- no está en el aire, el amor sí. Todo empezó en un pequeño rincón de New York. Desde su balcón, y en medio del confinamiento, el fotógrafo Jeremy Cohen visualizó a lo lejos a una chica bailando en una terraza.

Luego de saludarla, ya flechado por la joven de cabello abundante, tomó un lápiz, un papel, un drone e invitó a salir a Tori Cignarella, la newyorkina que ama bailar durante la pandemia.

Here is part 1, 2, and 3 of “Quarantine Cutie” all in one tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 29, 2020