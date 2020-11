 Amber Heard responde a campaña en su contra y afirma que estará en Aquaman 2

Según recoge Entertainment Weekly, Heard se mostró entusiasmada por comenzar luego con el rodaje de la secuela de Aquaman.

“Estoy tan emocionado de filmar eso”, puntualizó, agregando que la producción espera comenzar en algún momento de 2021.

“Los rumores pagados y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan (las decisiones de casting) porque no tienen base en la realidad”, lanzó Heard.

“Solo los fanáticos hicieron realidad Aquaman y Aquaman 2. Estoy emocionado de comenzar el próximo año”, concluyó.

Recordemos que hace algunos Johnny Depp renunció a la saga Animales fantásticos luego de que Warner Bros. se lo pidiera.

“Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en Animales fantásticos y yo he respetado y he estado de acuerdo con ese requerimiento”, dijo.

Esta petición, explica, llegó luego de que, hace unos días, perdiera una demanda contra el tabloide británico The Sun, que lo calificaba como “wife beater” (golpeador de su esposa) y aseguraba que había atacado a Heard.

Tanto Depp como Heard se han acusado mutuamente de violencia intrafamiliar y mantienen una batalla judicial.

Depp había pedido a la justicia que no se usara ese calificativo en su contra, pero el juez asignado consideró que había pruebas contra el actor, las cuales fueron entregadas por Heard, y le dio la razón al tabloide. Al respecto, el actor reafirmó que no estaba de acuerdo con esa sentencia.

Fuente: Biobiochile

MV