 A Norkys Batista le propusieron matrimonio desnuda y en los Roques (Video)

El empresarios Alexis Goncalves, aprovechó el momento “más íntimo” con su pareja para darle el anillo.

La actriz a través de su red social instagram público varias fotos donde presumió su “rueda libre”, pero fue el IGTV dónde sale junto a su pareja lo que sorprendió a sus fanáticos.

"Y pa que sepan no estoy embarazada lo que estoy es robustecida de salud como dice mi papá

Para los que se alarman y se escandalizan por todo, les cuento que decidimos tomar sol y no dejar marcas en nuestros cuerposademás estamos en el Paraíso “Los Roques” asi que decidimos andar como Adán y Eva

Bueno pues Salud, este si me sale con comiquita le meto su coscorrón" Expresó Norkys

YS/Informe21