 90 años de Luis Cruz, autor de “Ay, que noche tan preciosa”

Se están cumpliendo 90 años del nacimiento del compositor, cantante y guitarrista venezolano Luis Cruz, nacido en Caracas el 17 de Julio de 1930 y autor de una prolífica obra musical, entre la cual se encuentra la canción más cantada diariamente en toda Venezuela: Ay, que noche tan preciosa, o como muchos la conocen: El cumpleaños feliz venezolano .

Desde muy temprana edad tuvo inclinación por la música y en 1952 inicia estudios de teoría, solfeo y guitarra clásica con Carlos Bonet, director de la Banda Marcial de Caracas, y luego con Vicente Flores. Desde entonces sintió afición por la composición de canciones enmarcadas en géneros populares como bolero, guaracha, vals y expresiones rítmicas típicas de nuestro país. Es precisamente en esos inicios cuando compone su canción más celebrada .

-Fue en 1953 -relataba el propio autor-. La hice a petición de una muchacha que era vecina de mi casa, llamada Rebeca Sorondo, novia de un amigo mío. Ella me pidió que como regalo de cumpleaños le escribiera una canción. Ante el compromiso, me puse a desarrollar el tema y a los dos días ya estaba hecho. Me siento dichoso y satisfecho de ser el creador de esta canción, una de las más emblemática del país, como lo es y creo que seguirá siendo por mucho tiempo. Nunca imaginé que fuera a tener esa trascendencia .

Dentro de su trayectoria artística figuran más de mil composiciones , de las cuales más de 400 han sido grabadas, según registros de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven). Tuvo una dilatada actividad como organizador e integrante de grupos musicales al estilo Los Panchos , entre ellos Los Latinos, muy en boga en la década de los años 50.

En una ocasión, actuando en Medellín, Colombia, ya a finales de los años 50, conoció a Johnny Albino y su Trío San Juan, con quienes se unió para grabar por primera vez Ay, que noche tan preciosa , de la mano de Discos Victoria, de la que se llegaron a vender dos mil copias. Pero todo no pasó de allí.

Otro importante hito de su carrera fue el grupo Los Naipes , que irrumpió en 1960. Se trataba de un trío guitarrista, que además de Cruz integraban Gonzalo Peña y José Petit, al cual se unía una voz femenina, que en sus inicios fue Mirla Castellanos y luego continuó con otras vocalistas, como Mirtha Pérez y Tania , entre las más destacadas. Todas ellas construirían después, ya como solistas, carreras muy exitosas, gracias al primer impulso que les brindó Luis Cruz.

Ya consolidado con Los Naipes, Cruz continuó componiendo para otros artistas y sus canciones, una tras otra, se convertían en éxitos . En esa lista figuran temas como Ingenua (conocida popularmente como Dumbi, dumbi, dumbi), Recostada con la mano al cuello, El errante, Atada a ti, El arreo y Cómo no voy a llorar, entre muchas otras.

En esos menesteres estaba cuando, en 1964, Emilio Arvelo, un cantante muy en boga entonces, le comenta que le faltaba una canción para terminar un elepé con el sello Discomoda y le pide si no tiene alguna que le pudiera ofrecer, a lo cual el compositor desempolvó Ay, que noche tan preciosa , y se la dio, reversionada con un pegajoso arreglo del saxofonista José Velásquez. No tardó en convertirse, no solamente en el éxito que ya todos conocemos, sino también resultó el único de ese álbum que logró pegar .

Luis Cuz falleció a los 82 años en Barquisimeto, el 21 de abril de 2012.

Aquilino José Mata - Informe 21