 #16jul Conmemoramos el día de la Virgen del Carmen

#16Jul Hoy los católicos celebramos el Día de la Virgen del Carmen. Un fuerte abrazo y mi afecto siempre a nuestra gente de Higuerote y Araira en Miranda, así como todos los pueblos que hoy celebran a su santa patrona. ¡Qué la Virgen los cubra con su manto! ‪“¡Oh Virgen Santísima! tú, que miras con ojos de particular bondad al que viste tu bendito Escapulario, míranos benignamente y cúbrenos con el manto de tu maternal protección. Amén”.