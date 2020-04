 Ygarza: Estudiantes venezolanos solicitan apoyo para retornar a sus hogares

La información la dio a conocer el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas Julio Ygarza, quien explicó que estos estudiantes no tienen como movilizarse por sus propios medios, debido a las restricciones porque está prohibido movilizarse entre los estados, ciudades y municipios, por la cuarentena y además por la falta de gasolina.

“Estos jóvenes estudiantes no cuenta con la autorización necesaria para circular por las rutas y así garantizar el retorno a sus hogares, sin ser retenidos en algún control de las fuerzas de seguridad. Ellos han manifestado su deseo de cumplir con el aislamiento en sus casas donde se sientes más seguros y cuidado de tener contacto con la gente”, precisó el diputado Ygarza.

Agregó que en su mayoría no tiene dinero y ya no tienen como comprar alimentos, se han convertido en un problema para las personas donde están alquiladas u hospedadas. Además, el stress que genera la angustia ante la incertidumbre de cuándo van a poder retornar a sus hogares en medios de esta cuarentena que no se sabe hasta cuando se va a prolongar.

En el caso específico del Estado Amazonas hay un grupo de jóvenes que se encuentran regados en el país y están desesperados por regresar. “Ya estos muchachos no tienen dinero, ni comida para subsistir durante esta cuarentena. Además, temen contagiarse del coronavirus lejos de sus familias. consideran que están presos en su propio país y nadie los ayuda”, señaló el parlamentario amazonense.

Reiteró que a más de un mes de la cuarentena los estudiantes están solicitando de manera urgente el retorno a sus hogares, por lo que considera urgente que los organismos competentes tomen las medidas necesarias para que todos los estudiantes de Amazonas y de todo el país, que se encuentran fuera de sus hogares, puedan retornar de manera segura a sus Estados de origen a sus casas al lado de sus familias.

“Así como dice el slogan #Quedateencasa para poder cumplir con la cuarentena de una forma segura y con sus familiares “. NP

YS