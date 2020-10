 Viralizan enfrentamiento en vivo entre un reportero y un mapache que lo atacó en la Casa Blanca

La reacción del periodista fue de bastante enojo, ya que en un comienzo gritó y luego intentó arrojar un objeto al animal el cual evidentemente se alejó.

No obstante, el mapache volvió a hacer un amago de ataque al profesional, quien nuevamente debió espantarlo a gritos. Sólo tras eso pudo llevar a cabo su informe desde el edificio gubernamental de Estados Unidos.

“Malditos mapaches, hombre. Dios, otra vez! ¡Esta es la segunda vez! Jesús … siempre aparece cuando estoy a punto de salir en la televisión”, indicó en ese momento.

“Es la segunda vez en dos semanas que un mapache aparece poco después de la apertura de @NewDay. Creo que les atraen las luces. Ningún animal resultó herido. Le tiré algo para asustarlo”, agregó horas después en Twitter.

This is what a consummate professional @joejohnscnn is. Seconds before his @NewDay live shot, he fends off a raccoon attack! Just another day in the nutty news cycle. #behindthescenes #whitehouseraccoon #wildlife pic.twitter.com/p13w3QICiD

— Alisyn Camerota (@AlisynCamerota) October 7, 2020