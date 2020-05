 Video: Una tormenta de polvo o “haboob” cubre la capital de Níger

De acuerdo a CNN, esto ocurre cuando una tormenta eléctrica madura libera aire frío que se precipita hacia el suelo. Este aire sale despedido por delante de la tormenta.

En el desierto, puede levantar grandes masas de polvo, formando lo que parece un muro de tierra.

A video posted online showed a sandstorm sweeping over Niger's capital of Niamey, sending plumes of dust hundreds of meters into the air pic.twitter.com/L8EregYiSG

— Reuters (@Reuters) May 6, 2020