 Venezolanos en Panamá protestaron contra las elecciones convocadas por Maduro

Con pancartas alusivas al fraude, también en el exterior “Venezuela alza la Voz”, haciendo un llamado a toda las instancias internacionales a que desconozcan el fraude parlamentario y que no avalen los resultados que ya todos sabemos serán favorecedores al régimen narco terrorista.

Entre los venezolanos que se congregaron en la cinta costera de la ciudad de Panamá se encontraban la embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarce y el Magistrado en el exilio Milton Ladera.

La embajadora Zavarce expresó: "El que tenga ojos que vea, ante el vacío de los centros de votación hoy en Venezuela es evidente que nuevamente el pueblo venezolano dignamente sigue defendiendo su libertad y no se presta para estas burdas elecciones que no son más que un circo. Hoy decimos los venezolanos desde Panamá junto con nuestros hermanos panameños Venezuela quiere elecciones libres justas y verificables para retornar a nuestra libertad y que cese la violación de Derechos Humanos".

Por su parte el magistrado Milton Ladera enfatizó que “esta es una protesta por ese fraude electoral reconocido por la comunidad internacional como una estafa contra el pueblo venezolano. No nos cansaremos de protestar y señalar ante el mundo que esta dictadura no tiene límites para tratar de permanecer en el poder así sea llevando al pueblo venezolano a la miseria, a lo peor, matando a su propia gente, amenazándole con no hacerles llegar alimentos, con tal de permanecer en el poder para que salgan a votar pero el pueblo fuerte, el pueblo valiente combativo de Venezuela no sé déja amedrentar, seguiremos en la lucha continua por el rescate de la libertad y la democracia”.

Panamá ya está preparada para contrarrestar al fraude con la activación de la Consulta Popular. 5 puntos presenciales estarán dispuestos para que la población venezolana salga de manera pacífica, respetando las normas de bioseguridad y depositen su manifestación de voluntad.

La Consulta se realizará de una manera muy rápida pero visible para que la comunidad internacional perciba la contundencia del rechazo al régimen y sus actuaciones y activen los mecanismos necesarios de ayuda para Venezuela. NP

YS