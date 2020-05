 UNT Táchira exige flexibilización de la reapertura de comercios

“El Táchira es uno de los estados donde el Covid19 no ha tenido mayor proliferación. Gracias al creador y a la disciplina de los ciudadanos que han guardado responsablemente la cuarentena de aislamiento. Sin embargo, no significa que no exista este enemigo biológico en nuestra entidad", señaló.

Báez reiteró el mensaje al pueblo tachirense a salir sólo si es estrictamente necesario, "por la salud de nuestras familias y la de los hombres y mujeres que han dado el todo por el todo trabajando en las calles por nosotros".

Explicó que lo importante es cumplir las medidas preventivas higiénicas de salud ante la pandemia del Covid-19, "actuando con responsabilidad según las normas de la Organización Mundial de la Salud, indicándoles a la ciudadanía la importancia del uso adecuado del tapabocas, guantes, lavado de las manos con agua y jabón; al toser o estornudar cubrir la boca o nariz con el antebrazo a la altura del codo y la distancia entre las personas", añadió.

El dirigente regional de la tolda azul, aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a todos los empleados, obreros, enfermeros, médicos, voluntarios, funcionarios de Protección Civil, Bomberos y a los cuerpos de seguridad del Estado, por su labor, ante la lucha contra ese terrible virus que mantiene paralizada a la población mundial.

Finalmente, expresó que desde UNT continuarán demostrando el compromiso con el país, "en medio de esta crisis ante la llegada del coronavirus que azota al mundo, pues los venezolanos deben salir de sus hogares para sobrevivir, porque no les alcanza el salario inexistente, más del 80% de la población no tiene un empleo digno y fijo, sino que trabajan el día a día, que solo les alcanza para medio comer", enfatizó. NP

YS