 Una serpiente entra en la cocina y traga un huevo de una cesta (Video)

El hecho ocurrió en Carolina del Norte, EEUU, cuando Laura Neff oyó unos ruidos en la cocina de su casa y fue a ver de qué se trataba.

Para su asombro vio una enorme serpiente bajando desde un gabinete hasta una cesta con huevos que estaba sobre la mesa y empezo a tragarlo entero.

De acuerdo a Oklahoma News, Laura Neff y su familia se armaron de dos escobas, "paciencia y valentía" para sacar la serpiente por la ventana una vez que terminó de comer el huevo.

Large snake goes for the egg basket after sneaking into the kitchen pic.twitter.com/PXyWyxBUaC

— The Sun (@TheSun) March 18, 2020