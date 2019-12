 Una niña raya unos Audi en un concesionario y demandan a sus padres

Según RT el hecho tuvo lugar el pasado 24 de noviembre cuando los padres, junto con su hija, acompañaron a un amigo a un concesionario Audi. En algún momento, ante el descuido de los adultos, la niña tomó una piedra y empezó a "dibujar" sobre la carrocería de los autos.

El encargado del concesionario exige al padre de la infante una indemnización de 200.000 yuanes (casi 30.000 dólares) debido a que debe repintar los vehículos y ya no puede venderlos como "nuevos".

Debido a las "obras de arte" de la niña, los vehículos deberán ser vendidos como usados lo que generará grandes pérdidas al establecimiento.

Según medios chinos, el padre de la niña y el concesionario llegaron a un acuerdo por un monto de 70.000 yuanes (unos 10.000 dólares).

3yo Uses Stone to Scratch 10 Audi Cars in Showroom While Parents Not Paying Attention https://t.co/15vdTqOCWw

— WORLD OF BUZZ (@WORLDOFBUZZ) December 12, 2019