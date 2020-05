 Una joven envía a su exnovio una tonelada de cebolla para hacerlo llorar (Video)

La chica pidió a los repartidores que dejaran varios sacos con la hortaliza en la puerta de la casa de su expareja sin avisar al inquilino. La entrega estaba acompañada de una nota: "Yo lloré durante tres días, y ahora es tu turno".

A woman sent one ton of onions to her ex-boyfriend's apartment, with a note saying: "It's time for you to cry." She wanted him to share her experience of crying for three days after they broke up.



Such behavior has sparked both critiques and support online. pic.twitter.com/igORbLnN62

— CGTN (@CGTNOfficial) May 19, 2020