 Socios de una travesura para apoderarse de un banquete(video)

Con las patas traseras encima del ave de corral, que permanece inmóvil sobre un tocón, el perro se apoya sobre la mesa y da buena cuenta de la comida, mientras dos 'cómplices' vigilan junto al mueble.

El video ha sido compartido este sábado por Susanta Nanda, miembro del Servicio Forestal Indio, y se ha hecho viral en Twitter, logrando 12.500 reproducciones en un día.

Algunos medios locales sostienen que el protagonista del 'delito' es un gato, aunque otros llaman la atención sobre su hocico, que parece demasiado prolongados como para tratarse de un felino.

Informe21/LJ

Having a partner definitely allows you to take more risks... pic.twitter.com/8SllvR4zgG

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 5, 2020