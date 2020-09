 Un hombre lleva serpiente en el cuello para cubrirse en vez de mascarilla (Foto)

En un momento durante su viaje el individuo se quitó la serpiente de su cuello y le permitió enroscarse alrededor de los pasamanos ante la mirada atónita de otras personas. En unas fotos obtenidas por testigos se puede apreciar al hombre con su mascota en uno de los asientos del vehículo.

"Al principio pensé que tenía una mascarilla realmente creativa, pero luego la dejó arrastrarse por los pasamanos", ha comentado uno de los pasajeros. Otro testigo calificó el incidente de "muy divertido" y que parecía que el animal no molestó a ninguno de pasajeros.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today...each to their own and all that



Credit - Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020