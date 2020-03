 Un ciervo atacó a un cazador y le provocó 50 puntos en la cara

Tras el ataque, el cazador se levantó desorientado y mareado como si estuviera “borracho“. Admitió que “no sabía que tenía media cara arrancada“ y un compañero fue quien le advirtió y llamó a emergencias. Posteriormente un helicóptero lo trasladó a un hospital de la ciudad de Burdeos.

“Los perros perseguían a un ciervo que se paró justo delante. Me quedé inmóvil, sé cómo hay que actuar en situaciones así, pero no sirvió de nada. El animal me miró y cargó. Después pasó por encima de un salto y continuó su carrera”, dijo el cazador según Contexto Tucumán.

Informe21 / MV