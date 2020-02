 Un camarero cae al suelo con cuatro platos sin soltar ninguno

Jamie Shoebridge, camarero de un restaurante en Nottingham (Inglaterra), se ha convertido en una sensación en redes sociales tras hacerse viral un vídeo en el que protagoniza un tropiezo y una habilidosa maniobra para evitar que cayeran al suelo los cuatro platos que llevaba en las manos, informa el periódico Nottingham Post.

El vídeo, grabado el pasado 9 de febrero en el restaurante Sprinters, muestra al mesero de 24 años saliendo de la cocina con un plato en una mano y una bandeja que contenía otros tres en la otra. Mientras camina, pisa un poco de salsa derramada en el suelo, pierde el equilibrio y cae sobre una planta, mientras se las arregla para mantener los platos a salvo.

"Un minuto estaba caminando con los platos y al minuto siguiente estaba en el suelo", recuerda Shoebridge.

The moment a waiter stumbles at a Nottingham restaurant in Britain. He was carrying four dishes but manages not to drop a single plate after falling over.

The media has described him as a ‘circus waiter.’ pic.twitter.com/uVdL1nzCVd

— Gulf Today (@gulftoday) February 15, 2020