 Últimos vuelos desde EEUU a Europa

A raíz de la suspensión de los vuelos procedentes de Europa a Estados Unidos a excepción del Reino Unido, los viajeros entraron en momentos de angustia entre ellos turistas que habían viajado a Estados Unidos para disfrutar de unos días de descanso.

En un mostrador de facturación, decenas de personas se agolpan a la espera de saber qué va a pasar con su vuelo de regreso a casa. Algunos tienen el billete para volar dentro de 10 días, otros en 2 semanas. No hay tanto tiempo de margen y si han de volar tienen que hacerlo ahora.

"En principio regresamos a España"

Antonio Huete, un médico de 44 años, había venido desde España a ver a su hermana, su cuñado y su sobrina que residen en Miami, Florida, desde hace un tiempo. “He tenido que adelantar el vuelo porque nos arriesgamos a no poder volver”, dijo resignado a La Voz de América mientras esperaba que una empleada de la aerolínea Iberia le diera más información.

“Nos han dicho que, en principio, mantienen los vuelos de retorno a España pero ante la situación, tal y como está, lo más sensato es volver”, relató.

El mandatario estadounidense tomó la decisión para hacer frente a la pandemia global del coronavirus, que ahora amenaza a Estados Unidos.

A Blanca Morales, una turista mexicana de 44 años que había organizado un viaje de despedida de soltera en Miami Beach, las nuevas medidas impuestas por la Casa Blanca no le han afectado. Pero el temor a un posible cierre del espacio aéreo entre Estados Unidos y América Latina provocó que la mujer decidiera adelantar sus días de descanso.

"Hay que tomar las precauciones"

“Estamos escuchando que van a cerrar aeropuertos y todo, así que sí tomamos nuestras precauciones”, relató, admitiendo que esta situación le produce “cierto respeto y que hay que tomar todas las precauciones”.

A pesar del desconcierto generado por esta crisis de salud, las aerolíneas, por lo general, han actuado con cautela y muchas de ellas han dado opciones a los pasajeros para que puedan regresar a Europa.

Otros, como Francisco Villadiego, un colombiano que hizo escala en Miami para ir a Moscú, Rusia, no sabe cómo va a regresar a su país tras sus vacaciones. Tiene previsto pasar unos días en Europa y regresar a Barranquilla haciendo escala en Florida.

Tras los cambios anunciados por Trump la noche del miércoles, ahora dice estar “ansioso” porque el vuelo que tomó es uno de los últimos que saldrán en Estados Unidos, por lo menos en 30 días.

"Me voy, pero no sé cómo volveré"

Pese a eso, asegura, que la compañía aérea le ha dado “todas las garantías” para asegurar su regreso a Colombia.

“Me han dado parte de tranquilidad, me han dicho que vamos a poder regresar, si no podemos hacerlo directamente, lo podremos hacer por Reino Unido, y eso nos da cierta tranquilidad”, agregó al tiempo que se mostraba sorprendido “porque el aeropuerto no está tan lleno como en otras ocasiones”.

De hecho, fuentes aeroportuarias han confirmado a la Voz de América que estos días se ha registrado un descenso considerable de pasajeros. Estiman que solo el jueves hubo 35,000 pasajeros menos que el mismo día de 2019, por lo que esta crisis de salud podría acabar siendo un duro golpe para el sector aeroportuario.

Ante todo, prevención

Con todo, muchos se muestran esperanzados en que las medidas de prevención sirvan para acabar, de una vez por todas, con la pandemia del coronavirus.

Saben que en los próximos días las cifras de infectados pueden incrementar considerablemente, por lo que es necesario estar bien preparado. A pesar, dicen, de sacrificar las vacaciones.

Con Información de VOA

Informe21/LJ