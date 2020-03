 Twitter censura a Bolsonaro por videos contra el aislamiento ante el COVID-19

El mandatario de ultraderecha había publicado tres videos en los que se le veía contrariando las orientaciones de su Ministerio de Salud, paseando este domingo por Brasilia, acercándose a seguidores en pequeñas aglomeraciones y reforzando su llamado de romper la cuarentena.

Solo permanece sin vetar por Twitter su visita a la localidad de Ceilandia, donde se acercó a las puertas de un comercio e intercambió unas palabras con una mujer, en medio de una nube de curiosos que intentaba registrar el momento con sus teléfonos móviles.

El resto de los tres posts fueron eliminados la noche del domingo, y en su lugar restaba una etiqueta explicando su eliminación. "Twitter anunció recientemente en todo el mundo la expansión de sus reglas para alcanzar contenidos que vayan eventualmente contra informaciones de salud pública orientadas por fuentes oficiales y puedan colocar las personas en mayor riesgo de transmitir COVID-19", dijo la red social en un comunicado.

Vídeos censurados

El primero de los vídeos bloqueados transcurría en Taguatinga, una de las ciudades satélites de la capital brasileña, y en él Bolsonaro conversaba con un vendedor ambulante de pinchos de carnes. "He hablado con el pueblo y ellos quieren trabajar. Es lo que he dicho desde el comienzo. Vamos a tomar cuidado, mayor de 65 (años) que se quede en casa", señaló el gobernante. También comentó a los vecinos que la hidroxicloroquina -un medicamento usado contra la malaria- "está funcionando en todos los lugares" contra el COVID-19.

La escapada de Bolsonaro -que no se registró en su agenda oficial- se produce un día después de que su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, valorase la necesidad de quedarse en casa, incluso para la juventud, y de evitar aglomeraciones para contener la pandemia, que en Brasil suma 4.256 casos y 136 muertes. Informó DW

En un cuarto video publicado, el presidente, que aboga por una "vuelta a la normalidad" del país, cuestionó la cuarentena defendida por gobernadores y algunos alcaldes como medida de contención para evitar la propagación del virus.

"Ese aislamiento horizontal, si continúa así, con la cantidad de desempleo más adelante tendremos un problema muy serio que llevará años para ser resuelto", dijo en la pieza grabada en las afueras de la residencia oficial. "Brasil no puede parar, si para nos volvemos Venezuela", dijo más tarde Bolsonaro en las afueras de su residencia oficial.

