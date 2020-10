 Trump abandona el hospital Walter Reed y vuelve a la Casa Blanca

El mandatario, que había anunciado su marcha horas antes a través de las redes sociales, abandonó el centro médico, por su propio pie y embozado con una mascarilla. Trump declinó hacer declaraciones a los periodistas antes de embarcar en el helicóptero presidencial, el Marine One, en el que viajó a la Casa Blanca.

"Abandonaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy, a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! ¡No se asusten de la covid! ¡No dejen que la enfermedad domine sus vidas! Bajo la Administración Trump, hemos desarrollado algunos grandes medicamentos y conocimientos. ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!", había desvelado el mandatario en un mensaje divulgado a través de su cuenta personal de Twitter.

El equipo médico del presidente ya avisó el domingo que Trump podría recibir el alta hospitalaria este mismo lunes. Está previsto que el presidente regrese a la Casa Blanca, donde podría seguir recibiendo cuidado médico.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ya había adelantado horas antes que el equipo del mandatario era "optimista" respecto a la posible vuelta de Trump a la residencia presidencial este mismo lunes. “Hablé con el presidente esta mañana. Continuó mejorando durante la noche y está listo para volver a un horario de trabajo normal”, dijo Meadows en declaraciones a la cadena Fox News.

El domingo, después de tuitear un video en el que informaba que estaba “recibiendo excelentes informes” de sus médicos, Trump prometió una pequeña sorpresa para sus seguidores apostados en los accesos del centro médico.

Luego, el mandatario abandonó brevemente el Walter Reed en una camioneta blindada y acompañado de agentes del Servicio Secreto para pasar frente a un grupo de partidarios que agitaba banderas y lo vitoreaba.

Out of the hospital pic.twitter.com/ChNOsbP0EN

— Steve Holland (@steveholland1) October 5, 2020