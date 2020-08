 Torrenciales lluvias azotaron a Puerto La Cruz y otras ciudades de Oriente

View this post on Instagram

Inundaciones se registraron este lunes en las calles de Puerto La Cruz, estado Anzoategui tras intesas lluvias que afectaron también a las ciudades de Barcelona y Lecherías, según reportes en redes sociales. Varias avenidas se vieron afectadas por las crecientes aguas, limitando la movilización vehicular y ciudadana en la localidad oriental. Ciudadanos reportaron también varios apagones eléctricos a consecuencia de las torrenciales lluvias. Hasta horas de la tarde de hoy, no se reportaron heridos ni daños mayores, sin embargo los ciudadanos se mantienen atentos ante la situación con las lluvias. Texto: Yorvi Garcia Vídeo: Cortesía Lea más noticias en www.elimpulso.com #Nacionales #Lluvias #Anzoategui #PuertoLaCruz #inundaciones #Venezuela #Noticias #News #Elimpulso #información #3Ago