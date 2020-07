 Territorios caribeños atentos al desarrollo de la tormenta tropical "Gonzalo"

El Servicio Meteorológico Nacional de las Islas Caimán informó de que sigue de cerca el desarrollo de dos sistemas en la cuenca del Atlántico.

El primero y menos importante, que se encuentra al noroeste de las Islas Caimán, se espera que deje lluvias dispersas durante las próximas horas a medida que continúa extendiéndose por el área, aunque su impacto será limitado.

El segundo sistema y más importante, la tormenta tropical Gonzalo, que no representa, de momento, una amenaza inmediata para las Islas Caimán, se sitúa ahora a unas 1.250 millas (2.010 kilómetros) al sur de las Islas de Barlovento, en las Antillas Menores, con vientos que ya alcanzan las 45 millas por hora (75 kilómetros por hora).

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU (NHC), con sede en Miami, indica en su última actualización que la velocidad de desplazamiento de Gonzalo también aumentó en las últimas horas y ahora se dirige hacia el noroeste a unas 12 millas por hora (19 kilómetros por hora).

La agencia señaló que hay un alto grado de incertidumbre sobre la intensidad con la que se desarrollará el ciclón durante los próximos días.

Just East of the #Caribbean we have #TD7 with this strengthening and expected to become #Gonzalo soon! This will move west into the Lesser Antilles this weekend! Also worth mentioning some models suggest a hurricane risk from this, but too early for sure! pic.twitter.com/O01R4RHC0e

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 22, 2020