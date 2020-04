 ¡Sorpresa! no era un perro era un zorro

Hoy reseña Chispatv un curioso parecido entre un perro y un zorro. Situación confusa con la que se encuentra un ciudadano de Londres a quien se le arruga el corazón al encontrar una pequeña mascota que se lleva a su casa.

Una vez instalado en su hogar, el dueño observó detenidamente al animal y se percató que no era un perro sino un zorro. Al darse cuenta de su error, llamó a la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, quienes se trasladaron a la casa ubicada en Liverpool, Gran Bretaña.

El oficial de bienestar animal indicó que el adulto se había confundido al ver en la situación en la que se encontraba el zorro, pues a simple vista parece un perro. “El trabajador estaba en una obra de construcción cuando se encontró con lo que inicialmente pensó que era un cachorro abandonado y como no podía ver a su madre, lo llevó a su casa”

El zorro recibió atención médica y posteriormente fue trasladado al Centro de Vida Silvestre Stapeley Grange de RSPCA en Nantwich. Matt Brown aprovechó este incidente recomendó que si ven a un animal solo le dejen comida y agua y posteriormente regresen después de 24 horas para ver si aparece su dueño.

“Por lo tanto, normalmente les pedimos a los miembros del público que se encuentran con cachorros solitarios que los supervisen inicialmente desde una distancia segura, ya que a menudo la madre regresará. Si encuentra un cachorro de zorro solo y sus ojos están abiertos, el cachorro probablemente esté bien; los padres generalmente estarán cerca. Deje un suministro de comida y agua para perros cerca y vuelva a revisar después de 24 horas”, recomendó el oficial de la institución.

En otra oportunidad la confusión entre zorro y perro resultó beneficiosa para el dueño como para la mascota

