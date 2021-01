 Sonia Medina rechazó el ataque sistemático contra la prensa libre en Venezuela

“Censura y autoritarismo van de la mano, cerrar todos los canales para impedir la difusión de información y de ideas alternativas al régimen es indispensable para todo gobierno autoritario” es una de las conclusiones del Comité para la protección de los periodistas y a la cual hizo referencia la diputada Medina en su derecho de palabra en la sesión de la Delegada desarrollada este martes, pues refleja lo que ocurre en Venezuela.

El pasado 8 de enero el régimen ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y al Sistema Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) sancionar a VPITV y al Diario Panorama con el fin de silenciarlos. Adicionalmente en medios afectos a la dictadura existe una campaña de difamación contra el portal Efecto Cocuyo, Caraota Digital, el Pitazo TV y el sindicato de la prensa.

"Esto no nos puede asombrar, no nos debe hacer sentir que no se sabía que iba a pasar, esto es el actuar de las dictaduras", aseguró la diputada Medina quien afirmó que hoy más que nunca los profesionales de la comunicación deben sentirse orgullosos por rendir tributo a su profesión. "En dictadura quienes ejercen el periodismo son héroes de su país", dijo.

También aseveró que existen periodistas privados de su libertad, otros perseguidos por sentir un compromiso con la lucha democrática. "Debemos denunciar el atropello, la confiscación de equipos y las sanciones. Al régimen venezolano no le interesa que se comunique lo que ocurre en el país con la crisis humanitaria y mucho menos en contexto de pandemia".

Medina afirmó que desde el parlamento venezolano existe un irrevocable compromiso con la libertad de expresión, la democracia y el rescate de la patria. Además, extendió su solidaridad a todos los profesionales de la prensa. NP

YS