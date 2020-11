 ¿Se puede estornudar con los ojos abiertos?

El conocimiento popular:

Es imposible estornudar con los ojos abiertos, y si se intenta estornudar manteniendo los ojos abiertos se pueden salir los ojos, pero no se sabe el por qué.

La ciencia médica:

La mayoría de las personas no puede estornudar con los ojos abiertos, sin embargo existen algunas personas que lo pueden hacer. La razón por la que la gente no puede abrir los ojos cuando estornuda es debido a que el estornudo es un reflejo que conlleva el cerrar los ojos, por lo que nosotros no tenemos control de cerrarlos o abrirlos al momento de estornudar.

Las personas que pueden estornudar con los ojos abiertos es debido a que han perdido sus reflejos. Los reflejos viajan a través del sistema nervioso, así que alguna falla producida en los nervios que conectan a los párpados y el cerebro puede permitir que se lleve a cabo un estornudo sin cerrar los ojos.

Un estudio de la University College London dirigida por el Dr. West asegura que es posible utilizar técnicas condicionantes para «modificar los reflejos». En ese sentido, podemos hacer que el estornudo sea más fuerte o más débil, así como más fácil o difícil de evocar. Por lo tanto, podemos hacer que el cerebro modifique el hecho de no cerrar los ojos mientras estornudamos y a pesar de que sea complicado, es posible.

Otra creencia que existe, es que uno no puede estornudar con los ojos abiertos porque se nos saldrían. Para que los ojos se salgan, se requiere de una presión muy intensa en las regiones retro oculares, presión que es imposible producir por medio del estornudo.

¿Por qué cerramos los ojos al estornudar?

Los ojos se cierran debido a un mensaje neurológico enviado por la médula oblongada del cerebro a los párpados. Las razones por las cuales se cierran los ojos son las siguientes:

1. Es una consecuencia del reflejo de estornudar.

2. Es un mecanismo de protección de los ojos para evitar que entren partículas y microorganismos producidos por el estornudo.

Con información de Culturizando.com

