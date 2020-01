 Sacan seis gigantescas pitones de una tubería en la India (Video)

Una vez descubierta la primera pitón en la tubería, los vecinos del lugar no tardaron en llamar a expertos del servicio forestal. El tamaño de los seis gigantes sorprendió incluso a los especialistas. Reseña la Web RT

Odisha: Six pythons were rescued from a hume pipe in Gajamara of Dhenkanal district on January 12. The pythons were later released in forest. Sheikh Lalu, snake rescuer says,"we rescued six pythons and the longest one was 18-feet long." (13.1.2020) pic.twitter.com/IJjgH4rU95

Un video de la operación de rescate muestra a varios hombres sosteniendo una de las pitones frente a una multitud reunida. Las serpientes fueron devueltas a un bosque cercano, informan medios locales.

Six Pythons recovered from Hume pipe in Dhenkanal district of Odisha. The biggest one was 16 feet in length. All were released in the near by forests.

Can u guess as to how long the Pythons grow? pic.twitter.com/U0uBMivUoB

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 13, 2020