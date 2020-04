 Rosa Petit: Plan educativo a distancia no está acorde a las realidades del país

Así lo señaló la diputada por el estado Amazonas, durante su intervención en el debate sobre la situación del sistema educativo durante la pandemia del COVID-19, debido a las erradas medidas tomadas por el régimen usurpador de Nicolás Maduro.

“Los que está haciendo el régimen es improvisando, porque este programa es un híbrido de lo que es la educación de la casa y la que es a distancia. Sumado a que los educadores no son profesionales en tecnología, especialistas para dirigir estos programas a distancia. Más los errores continuos que se están cometiendo en los canales de TV del Estado”.

Calificó el plan del régimen como una burla para el magisterio y para toda Venezuela, engañando a la ciudadanía al señalar que este programa se está dando con éxito, cuando en toda Venezuela no hay energía eléctrica, no hay telefonía celular, no hay internet, ni combustible.

“En amazonas por ejemplo solo se escuchan las emisoras de radio. Aquí no llega ese programa porque no hay combustible, porque de los 7 municipios que tiene Amazonas, uno solo tiene energía eléctrica, el resto utiliza plantas eléctricas que se alimentan de gasolina y no hay. Los indígenas tampoco están recibiendo clases porque están cumpliendo con la cuarentena”.

Finalmente sostuvo que es necesario que el régimen espere que pase la cuarentena y culminar el año escolar entre septiembre y diciembre y en enero iniciar el nuevo año escolar. “Esta sobre la mesa esta propuesta y su discusión, con ideas y planes coherentes en beneficio del futuro y progreso de Venezuela. NP

