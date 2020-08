 Renuncia la directora de Salud de Nueva York durante la pandemia de COVID-19

Barbot, de origen puertorriqueño, comunicó al alcalde esta mañana su dimisión y destacó su "profunda decepción porque en la crisis de salud pública más crítica de nuestras vidas, no se haya utilizado todo lo posible el incomparable conocimiento del Departamento de Salud en cuanto a control de enfermedades", según un correo que recoge The New York Times.

"Nuestros expertos son reconocidos en todo el mundo por su trabajo en epidemiología, vigilancia y respuesta. La ciudad estaría muy bien atendida si se les pusiera en el centro estratégico de la respuesta, no en un segundo plano", agregó la responsable sanitaria.

El Departamento de Salud había expresado malestar por el hecho de que el "ejército de rastreadores" contratados por la alcaldía para controlar los contagios de coronavirus fueran gestionados por el sistema de hospitales públicos, que no tienen experiencia en el asunto, y no por sus expertos, que han trabajado previamente controlando la tuberculosis, el VIH o el ébola.

En una carta enviada al departamento, Barbot les dijo a los expertos que han sido "el faro que ha guiado la ciudad" durante el grueso de la pandemia y señaló que "para luchar con éxito contra la inevitable segunda ola" de la COVID-19, su talento "debe ser mejor aprovechado".

De Blasio nombró como nuevo director de Salud a Dave Chokshi, un médico de atención primaria que ha formado parte del equipo de respuesta ante la pandemia y en los últimos seis años ha ocupado puestos de liderazgo en instancias sanitarias locales, estatales y federales, incluyendo el sistema de hospitales públicos de Nueva York.

Al hacer el anuncio durante su rueda de prensa diaria, el alcalde reconoció que era "tiempo de cambio" en la agencia porque hay grandes "retos en los próximos meses" en cuestión de sanidad y la ciudad "necesita un líder que pueda" asumirlos.

"Recibí la carta de la directora Barbot. Era momento de crear un nuevo método respecto a dónde tenemos que ir. En un entorno de crisis, hay que seguir refinando, aprendiendo de la experiencia, y teníamos que poner al mejor equipo no solo para hoy sino para donde estamos yendo. Tenía claro que el doctor Chokshi era el tipo de líder que necesitamos", agregó.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.719, más que en Francia o España.

Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.550 personas y en cuanto a contagios ya registra 416.843.

EFE

OD