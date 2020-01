 Remota isla irlandesa busca dos personas dispuestas a mudarse para trabajar allí

Esta es una oportunidad para aquellos que están en búsqueda de una vida tranquila y sin el congestionamiento de grandes ciudades. El portal Actualidad rt nos da a conocer esta oportunidad.

Una oportunidad que les permita salir de la rutina, posiblemente una tentadora oferta de trabajo en una remota isla de Irlanda podría ser una excelente opción. El departamento de turismo de Great Blasket Island ha publicado recientemente un anuncio en el que busca a dos personas dispuestas a mudarse allí por seis meses con todos los gastos de permanencia pagados.

"Se busca una pareja o un par de amigos que se encarguen de gestionar el hotel y la cafetería de la isla. Desde el 1 de abril hasta octubre de 2020 con alojamiento y comida incluidos", señala la publicación en Twitter.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020